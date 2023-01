Chelsea | pressing su Malo Gusto

... c'è ildel Leeds: rimane per distanza al momento tra richiesta e offerta. I bianconeri ... ma intanto torna sul vecchio obiettivo Ziyech: è il fantasista marocchino delil piano B al ..Nienteper Marcus Thuram . Il francese ha deciso di restare al Borussia Mönchengladbach fino al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto. Nonostante il grandedei Blues, Thuram ...

Chelsea, continua il pressing su Caicedo | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Chelsea, il mercato non è finito: pressing anche per Kessié Calcio News 24

Chelsea, continua il pressing su Caicedo: un’altra big sul giocatore Footballnews24.it

Chelsea, pressing su Enzo Fernandez | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il Benfica denuncia le scorrettezze del Chelsea per Enzo Fernandez ... Sport Fanpage

Niente Chelsea per Marcus Thuram. Il francese ha deciso di restare al Borussia Mönchengladbach fino al termine della stagione ...Tmw Bakayoko, Adana in pressing ma non c'è ancora il via libera del centrocampista Ore decisive per il futuro di Tiemoué Bakayoko, centrocampista francese nel mirino dell'Adana Demirspor di Vincenzo M ...