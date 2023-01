Che tempo fa oggi a Caserta? La parola agli esperti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo! Chefaràe non solo? Scopriamolo! Napolia Napoli il clima è piovoso con pia leggera. L'umidità è del 75%. La temperatura media si attesta intorno a 9.9°C, con un minimo di 7.48°C e un massimo di 10.42°C. Il vento soffia a 5.44km/h ed è completamente nuvoloso al 100%. Per quanto riguarda ila Napoli, è prevista pia leggera con un'umidità del 75% e un vento del 5.44 km/h. Le temperature sono generalmente fredde, con una media di 9.9°C, un minimo di 7.48°C ed un massimo di 10.42°C. Il cielo sarà completamente nuvoloso al 100%. In base a queste condizioni meteo potresti optare per in attività da fare dentro casa ...