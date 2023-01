“Che schifezza” GF Vip 7 | Oriana beccata durante il malore di Antonella | il gesto choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023)e ildietro. Sta facendo discutere il web ilche l’influencer spagnola avrebbe fatto alle spalle della Fiordelisi mentre aveva un attacco di panico. L’ex schermitrice campana si è infuriata dopo che il suo fidanzato, Edoardo Donnamaria, si è scusato conper averla nominata al GF Vip 7. I due, infatti, sono amici ela scorsa puntata Donnamaria ha votatosolo per fare contenta la fidanzata. Dopo l’appuntamento in diretta, però, il volto di Forum è corso dall’amica per chiederle scusa spiegandole che lui non l’avrebbe mai voluta nominare. Accortasi di questo,si è infuriata e nelle scorse ore la sua rabbia è culminata in un attacco di panico. Leggi anche: “Ragazzi presto, ...