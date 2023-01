Che Dio Ci Aiuti 7 terza puntata | trama e anticipazioni 26 gennaio 2023

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) CHE DIO CI. Torna su Rai 1 da giovedì 26la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguitodel primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci7 seconda– episodio 5 Un lungo addio. Azzurra scopre che Suor Teresa (Fiorenza Pieri) potrebbe aiutarla a ristabilire l’ordine delle cose nel Convento e chiede consiglio a Suor Costanza per diventare una “suora perfetta” e conquistarla. Suor Teresa si occupa della ricerca affidatagli dalla sorella, mentre Emiliano e Sara sono impegnati a vendicarsi contro la sua ex. Ludovica scopre finalmente per quale motivo Ettore non vuole avere a che fare con lei. ...