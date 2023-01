Ultime novità sul fronte. Massimo Ferrero non vuole mollare la società blucerchiata. O meglio, la mollerà solo a determinate condizioni: le sue. Il suo obiettivo, adesso, è trovare un finanziatore che gli ...La Cremonese , per rafforzare il reparto arretrato punta su Colley della. In uscita dai ... Il Lecce , sta per definire ladel difensore Tuia alla Reggina . Il Bologna , ufficializza ...

Sampdoria, è scattata l’operazione salvataggio. Le opzioni sul tavolo e il ruolo del Cda | L’analisi Il Secolo XIX

Cessione Sampdoria, Ferrero dice no ad un’offerta: l’indiscrezione ItaSportPress

Cessione Sampdoria, Ferrero rifiuta anche 12 milioni per vendere il club Calciomercato.com

CdA Sampdoria: «Dialoghi con investitori di primario livello» Samp News 24

Cessione Sampdoria, chiesti aggiornamenti a Vidal sulle trattative: le ultime Samp News 24

Ieri mattina il presidente Lanna, il vicepresidente Romei e i consiglieri Panconi e Bosco sono saliti al centro sportivo blucerchiato, dove hanno trovato il ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...