(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un carabiniere è stato investito da un 18enne in sella ad uno scooter ad undiin corso Arnaldo Lucci, a Napoli. Al giovane era stato intimato l'alt per alcune manovre azzardate compiute ...

L'impatto è stato tale che il(senza casco) ha compiuto un volo di diversi metri. Il carabiniere è stato trasportato all'ospedale Pellegrini, il giovane all'ospedale del Mare. Entrambi sono ...... Francesco Emilio Borrelli, che si è battuto sul caso di Elvira Zriba , travolta da un... E' rarissimo che chio addirittura uccide un pedone faccia un solo giorno di galera mentre i ...

Centauro investe Cc a posto di blocco, entrambi sono gravi Euronews Italiano

(Adnkronos) – Non si ferma all'alt e investe un carabiniere con lo scooter, entrambi sono ora ricoverati in gravi condizioni. E' successo questa mattina a Napoli, in corso Arnaldo Lucci. A bordo dello ...