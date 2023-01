C’è Posta per Te in onda contro la finale di Sanremo 2023? Arriva la decisione

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Era già spuntata fuori da tempo la notizia che Mediaset ha deciso di mandare ini suoi tradizionali programmi durante la settimana di. Solitamente accade sempre che la rete cambi il suo palinsesto mentre in Rai vanno inil Festival della canzone italiana. Quest’anno non sarà così. Gli ultimi dubbi in merito erano soprattutto su C’èper te. Il programma di Maria De Filippi, in tal caso, si scontrerebbe addirittura con la finalissima di. Maria De Filippi svela se C’èper te andrà inladiL’ufficialità èta direttamente da Maria De Filippi. A FQ Magazine, la conduttrice più amata d’Italia ha rivelato che il suo ...