C’è posta per te contro Sanremo | Maria De Filippi rompe il silenzio

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La conduttrice di C’èper teDeha commentato la decisione di ribattere al Festival diDopo anni di strada spianata, quest’anno il Festival diavrà pane per i suoi denti. La kermesse ligure infatti si ritroverà davanti la concorrenza di Mediaset, che ha deciso di opporsi alla forza del Festival schierando in campo l’artiglieria pesante. Il Biscione infatti prepara una programmazione di tutto rispetto nella settimana di messa in onda del Festival di Amadeus, che specialmente per la finale di sabato 11 febbraio incontrerà nella sfida auditel un programma tosto come C’èper te diDe. La conduttrice Mediaset ha rilasciato in queste ore una intervista al giornale Il Fatto Quotidiano, dove si è espressa ...