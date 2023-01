CdS – “Il Siviglia è ancora interessato a Luis Alberto”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) 2023-01-26 15:19:28 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: ROMA – Ildi nuovo alla carica per. La voce arriva dalla Spagna: secondo El Gol Digital il club andaluso sarebbe pronto ad aprire una trattativa per il Mago della Lazio. Che qualche settimana fa sembrava vicino al Cadice, poi non si è fatto più nulla. La richiesta da parte di Lotito non è mai cambiata: 18-20 milioni di euro. Le ultime ottime prestazioni del dieci di Sarri hanno riacceso la voglia di Monchi, che non ha mai nascosto il desiderio di riportareal. E lo stesso giocatore ha il desiderio di chiudere la carriera in Spagna. Al momento però, è tornato al centro dei pensieri di Sarri e della Lazio. “Giocatore totale” lo ha descritto l’allenatore laziale dopo le ultime partite. Il Mago si è ripreso ...