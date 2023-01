Cdp | 30 miliardi di risorse impegnate nel 2022

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ilè stato un anno record per Cdp, in cui la Cassa "raccoglie i frutti del suo piano". Lo ha detto l'amministratore delegato Dario Scannapieco. Il bilancio si chiude infatti con...

Laha tra gli obiettivi del suo piano quello di avere un free capital di oltre 1,2di euro e oggi ha già raggiunto quel livello di disponibilità ha aggunto Scannapieco ribadendo ...'L'obiettivo del Piano' al 2024 'e' di ricostituire un buffer di capitale superiore al miliardo', pari a circa 1,2. Lo ha indicato l'a.d. di, Dario Scannapieco, nel corso di una conferenza stampa. 'Nel momento in cui dobbiamo sostenere l'economia italiana, troppo free capital non e' una cosa sana, lo ...

Il 2022 è stato un anno record per Cdp, in cui la Cassa "raccoglie i frutti del suo piano". Lo ha detto l'amministratore delegato Dario Scannapieco. (ANSA) ...L'ad Scannapieco: rappresentano il 125% del budget che era fissato a 24 miliardi. La Cassa ha attivato investimenti per 80 miliardi, con un impatto sul prodotto interno lordo dell'1,7%.