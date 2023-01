Cava de’ Tirreni | Enzo Avitabile mantiene la promessa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, il cantautore e musicista che per sue ragioni personali non aveva potuto partecipare, lo scorso 5 gennaio, alla Notte Bianca ade’l’impegno preso con l’amministrazione comunale metelliana. Questa mattina, a Palazzo di Città, in compagnia del sindaco VincServalli, l’artista ha incontrato i gli studenti in una gremita Aula consiliare. Una “lectio magistrale” sulla musica e la vita artistica del musicista, del suo sound particolare; un momento di confronto e di conoscenza con un artista che ha portato nel mondo un sound partenopeo dai ritmi soul, jazz, blues, un genere che è quasi inclassificabile per le tante contaminazioni che lo rendono unico, ma con le radici ben salde nella cultura napoletana. Un ...