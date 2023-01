Cause problemi Virgilio Mail e tempi di risoluzione definitivi

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Itengono ancora banco, esattamente come nel caso di Libero. Una nuova comunicazione è arrivata direttamente da ItaliaOnLine, la società che gestisce entrambe le piattaforme, volta a spiegare l’accaduto e scusarsi con i clienti per i disagi arrecati. Iche hanno tenuto banco in questi giorni sembrerebbero riferirsi ad una nuova tecnologia di storage fornita da un verdor esterno, utilizzato anche da tante altre grandi società al mondo. Un bug del sistema operativo pare aver compromesso l’utilizzo delle caselle di posta elettronica: si sta lavorando notte e giorno per risolvere il disguido, creando un fix apposito per la problematica. Itecnici di sviluppo, trattandosi di un bug relativo al ...