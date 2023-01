Catania | Bani passa all' Imolese

(Di giovedì 26 gennaio 2023) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "News", "item": "https://www.itasportpress.it/...

La società Imolese calcio 1919 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il centrocampista Cristiano Bani, nato a Bagno a Ripoli (Firenze) il 14 gennaio 1999. Cresciuto nel settore giovanile dell ...E' ufficiale l'arrivo di un nuovo innesto in questo attivissimo mercato invernale dell'Imolese, che si assicura il centrocamposta Cristiano Bani. "La società ...