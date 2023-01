Cassiere aggredito a sassate | arrestati due studenti a Roma

Leggi su agi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) AGI - Dueni di 14 e 15 anni sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, in provincia di, perché ritenuti gli autori di una rapina commessa la sera del 10 gennaio scorso in un minimarket in zona Anagnina. Una volta entrati nel negozio, con la scusa di pagare una bottiglietta d'acqua hanno approfittato di un momento di distrazione delche hanno colpito ripetutamente al capo e al volto con due sassi, rapinandolo dell'intero incasso (circa 300 euro). I due si sono poi dati alla fuga mentre l'uomo è finito in ospedale per le gravi lesioni riportate nell'aggressione. I carabinieri della Tenenza di Ciampino hanno ricostruito le modalità della rapina grazie ai filmati delle varie telecamere di videosorveglianza. E così hanno accertato che i due ragazzini avevano ...