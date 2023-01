Cassano attacca Caressa | «Era nell’oltretomba | cerca click» La risposta del giornalista

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Attacco di Antonioa Fabio, che ha risposto all’ex fantasista barese tramite un video su Youtube AntonioFabiotramite la Bobo TV. Argomento della discussione? Le parole delche ha detto come l’Inter potrebbe tranquillamente sostituire Skriniar con Baschirotto.– «In Italia ci sono troppi incompetenti. Quando in Italia il signor Fabiodice “tanto Skriniar va via, per me è meglio Baschirotto” di cosa sto parlando? Persone che stanno lì e non sanno perchè. Persone che vogliono unin pi, che li nominano un attimino. Ormai anche lui era, Fabionon capisci una min***a». Tramite il suo canale Youtube, ...