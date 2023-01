Caso Arianna Fontana | l’amarezza di Malagò | “Mi aspetto una chiamata”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) È intervenuto anche il numero uno del CONI, GiovanniLo sfogo di, atleta di riferimento degli sport invernali e campionessa di short track, non è passato inosservato anche agli occhi di. L’atleta ha fatto capire di star valutando l’ipotesi di cambiare cittadinanza e così è arrivata una dura replica da parte della Federghiaccio. Nella tarda serata di ieri, 25 gennaio, non si è fatto attendere il commento del numero uno del Coni, Giovanni«Sono profondamente amareggiato». Poi ha spiegato: «sa quanto le sono stato vicino in tutti questi anni, sin dalla mia elezione a presidente del Coni attraverso riunioni e contatti costanti», ha spiegato, «e ricordo che l’ho incontrata lo scorso 11 gennaio a Milano, quando mi è venuta ...