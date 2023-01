Casini | «Plusvalenze? Non sono un male per chi non ne abusa»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ha parlato al termine dell’Assemblea odierna: le sue dichiarazioni Il presidente della Lega Lorenzoha parlato dopo l’Assemblea di Serie A tenutasi quest’oggi. ASSEMBLEA DI LEGA – «L’argomento principale che ha avuto una discussione ma non è terminata è il bando per i diritti TV del prossimo ciclo, lavoro presentato dall’ad. La discussione continuerà nell’assemblea dedicata di metà febbraio e con la pubblicazione, nelle prossime settimane, del bando. Tra le discussioni, vi è stata l’approvazione all’unanimità di un testo relativo all’accordo collettivo con l’assocalciatori, di cui ora parleremo anche con l’AIC. Per la voce riforme organizzative, il 24 porteremo delle proposte su vari temi, a partire dalla media company, per poi decidere se portarla a compimento o meno. A livello sostanziale, ...