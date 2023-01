Casini Lega Calcio | ' Problema non sono le plusvalenze ma l' abuso | aspettiamo motivazioni sul caso Juve

(Di giovedì 26 gennaio 2023) "La plusvalenza in quanto tale non e' un male: fa parte del mercato e cisocieta' che vivono in modo sano proprio grazie alle. Ile' quando accanto all'uso si sviluppa un ...

Lo ha detto il presidente dellaSerie A, Lorenzo, in conferenza stampa al termine dell'assemblea federale. "Sulla vicenda" Juventus "c'e' una decisione in corso e ho apprezzato molto le ...Il presidente dellaSerie A, Lorenzo, ha parlato alla fine dell'assemblea che aveva come tema all'ordine del giorno l'accordo per i diritti tv del campionato: ' Rispetto ai cicli precedenti, il nuovo bando ...

Casini, presidente Lega Serie A: "Juventus penalizzata Aspetto ... Eurosport IT

Lega Serie A, il presidente Casini: "Plusvalenze Non sono un male ... numero-diez.com

Calcio: Casini, ipotesi bando diritti tv per 5 anni, e' da valutare Borsa Italiana

LIVE TMW - Conclusa l'assemblea di Lega Serie A: a breve la conferenza di Casini TUTTO mercato WEB

Dazn: Casini (Lega A), bene impegni, anche su struttura tecnica in ... Borsa Italiana

'La plusvalenza in quanto tale non e' un male: fa parte del mercato e ci sono societa' che vivono in modo sano proprio grazie alle plusvalenze."Plusvalenze Il tema è serio, ne abbiamo parlato anche nei mesi scorsi. La plusvalenza in quanto tale non è il male, fa parte del mercato e ci sono società che vivono in modo sano grazie alle plusval ...