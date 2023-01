Casini | «Il problema non sono le plusvalenze | ma l’abuso È una questione federale | non solo della Lega»

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Terminata l’assembleaSerie A, il presidente Lorenzosi presenta in conferenza stampa, seguita anche da Tmw. Il punto di. «L’argomento principale che ha avuto una discussione ma non è terminata è il bando per i diritti tv del prossimo ciclo, è un lavoro istruttorio serio, documentato, presentato dall’amministratore deto. La discussione continuerà nell’assemblea dedicata di metà febbraio e poi con la pubblicazione del bando nelle prossime settimane. Tra le discussioni, vi è stata l’approvazione all’unanimità di un testo relativo all’accordo collettivo con l’assocalciatori: è una proposta, ora si continuerà a discutere con l’Aic. Per la voce riforme organizzative, ho fatto un punto con l’assemblea per dare conto del fatto che nell’assemblea del 24 febbraio porteremo delle ...

STRUMENTI - 'È unche non è solo della Lega Serie A, ma di tutto il sistema calcio ... Non è un pr- 'Cosa risponde a chi dice che con questa sentenza stiamo vivendo un campionato ......per bloccare prima possibile questa emorragia che nei centri più piccoli crea anche undi permanenza per altre attività, come le farmacie, e per le famiglie più giovani". AnnaNon va ...

Casini: «Il problema non sono le plusvalenze, ma l'abuso. È una ... IlNapolista

Serie A, Casini: "Plusvalenze Il problema è l'abuso" Sportitalia

VIDEO FCIN1908 / Casini: “Plusvalenze Il problema è l’abuso. Ci sono società…” fcinter1908

Lega Serie A, Casini: "Plusvalenze Il problema è l'abuso. Aspettiamo le motivazioni" LAROMA24

Casini: "Le plusvalenze di per sé non sono un male. Ora attendiamo le motivazioni" Tutto Juve

Casini, il commento sulla vicenda plusvalenze "È un tema serio ... "Di per sé non sono un male, ci sono società che vivono in modo sano di plusvalenze, il problema è l'abuso e va verificato con ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...