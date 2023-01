(Di giovedì 26 gennaio 2023) "La casa non è solo il luogo che ci è più caro, quello dove ci godiamo il tempo coi nostri cari, ma è anche il primo investimento delle famiglie. L'80% degli italiani vive in una casa di proprietà, ...

Per questa ragione come Forza Italia stiamo lavorando per fermare o mitigare gli effetti della cosiddetta Direttiva Casache prevede l'obbligo per gli edifici di raggiungere la classe ...Leggi Anche Classe energetica, con la nuova direttiva Ue in Italia fuorilegge il 74% degli immobili Leggi Anche Europa, svoltasulleentro il 2030: il 60% sarebbe da ristrutturare 'Per questo nel 2008, uno dei primi atti del mio governo è stato quello di abolire l'Ici, la tassa sulla prima casa. Ci siamo poi ...

Case green: Berlusconi, servono incentivi, non imposizioni - Politica Agenzia ANSA

Case green, Italia penalizzata TGCOM

Case green, quali sono Da quelle usate meno di 4 mesi l'anno agli edifici storici: gli immobili esclusi dalla ilmessaggero.it

Case green, seconde case ed edifici storici fuori dalla direttiva Ue NT+ Enti Locali & Edilizia

Direttiva 'case green', Andrea Ferretti: "Il valore degli immobili viene depauperato fin da subito" La7

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Case green dal 2030, ma alcuni edifici potrebbero salvarsi. La svolta dell'Europa sulle emissioni sembra poter risparmiare alcune tipologie di immobili, come gli edifici storici ...