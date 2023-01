(Di giovedì 26 gennaio 2023) ROMA – “La casa non è solo il luogo che ci è più caro, quello dove ci godiamo il tempo coi nostri cari, ma è anche il primo investimento delle famiglie. L’80% degli italiani vive in una casa di proprietà, una casa che quasi sempre è stata acquistata coi risparmi di una vita, magari chiedendo prestiti alle banche. Quello dell’edilizia è anche un settore trainante per la nostra economia. Per noi la casa è sacra e ciascuno dovrebbe avere la possibilità di acquistarne una. Per questo, nel 2008, uno dei primi atti del mio governo è stato quello di abolire l’Ici, la tassa sulla prima casa. Ci siamo poi battuti in questi anni e poi in questi ultimi mesi per far funzionare il super bonus, che ha consentito a molte famiglie di rendere più solida, più moderna ed efficiente dal punto di vista energetico la loro casa”. Lo scrive Silviosui social. “Io – prosegue il ...

È questo il contesto in cui si attende il via del percorso in Europarlamento della direttiva sulle" . Infatti, nonostante non sia stato ancora deciso nulla di definitivo a Bruxelles, le ...È questo il contesto in cui si attende il via del percorso in Europarlamento della direttiva sulle" . Infatti, nonostante non sia stato ancora deciso nulla di definitivo a Bruxelles, le ...

Case green: gli italiani chiedono abitazioni di classe A Agenzia ANSA

Case green, edifici storici e seconde abitazioni: ecco le eccezioni agli obblighi Ue di riqualificazione - 24+ 24+

Case green: Berlusconi, servono incentivi, non imposizioni Agenzia ANSA

Case green: la direttiva Ue preoccupa l’Italia Facile.it

Case green, Italia penalizzata TGCOM

Per questa ragione come Forza Italia stiamo lavorando per fermare o mitigare gli effetti della cosiddetta Direttiva Casa Green che prevede l’obbligo per gli edifici di raggiungere la classe energetica ...Cambio di programmi rispetto ai primi annunci di Dawn of DC: Green Lantern sarà firmata da Jeremy Adams e Xermanico ...