Casartigiani | Stefano Castronuovo alla commissione Industria del Senato |  «Tutelare l’indotto»

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Stamane, il segretario provinciale diTaranto, in qualità di delegato nazionale, ha preso parte all’audizione delladel, in merito al decreto-legge numero 2 del 2023. L’audizione ha riguardato i siti di interesse nazionale e misure a favore di Acciaierie d’Italia, ex Ilva.ha posto subito l’attenzione sui rapporti tesi che intercorrono tra le imprese dell’appalto e del settore di autotrasporto e la grande fabbrica. «Quest’ultimo – ha detto il delegato nazionale – è rappresentato da migliaia di piccole aziende artigiane che da anni sonobase dell’economia del territorio. Così come condividiamo le linee di principio del Governo, previste nel Disegno di legge n. 455 con ...

Terna; Aurelio Regina, delegato per l'Energia Confindustria;Venier, a.d. Snam. Sala ...15 audizioni Confindustria; Confcommercio; Confesercenti; Consiglio commercialisti;, Cna; ......Materia (Cgil e coordinatore per la parte sindacale), Dario D'Agata (Claai e coordinatore per la parte datoriale), Andrea Milazzo (Cna), Liborio Palazzo (Cna), Sebastiano Molino ()...

Bando ristori per imprese: Casartigiani vuole risposte da Comune di ... Blunote

Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 17 gennaio -2- Borsa Italiana

Legge di bilancio, Casartigiani: «Capita l'insostenibilità delle richieste alle Pmi» VeronaSera

Casa Artigiani a Trentinara, bottega e aperitivo tutto cilentano Luciano Pignataro

Procida, il Grand Tour parte tra le polemiche – Il Golfo 24 Il Golfo 24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le imprese attendono ancora le quote e chiedono spiegazioni in merito al mancato supporto dell’Amministrazione comunale Casartigiani chiede al Comune di Taranto risposte effettive in merito all’assegn ...