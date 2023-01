Casamicciola | Sma Campania al lavoro per risistemare l’ambiente

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl commissario delegato Giovanni Legnini ha disposto che la Smasia soggetto attuatore di una serie di specifiche attività, come azioni di sistemazione idraulica degli alvei o delle cave che si diramano dal complesso montuoso dell’Epomeo verso i centri abitati, azioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico attraverso il ripristino delle sezioni degli alvei danneggiati dalle frane e il ripristino della complessa morfologia dei pendii che insistono sugli alvei medesimi. Sma sarà in campo anche per vaste azioni di pulizia dai residui della frana e di liberazione da detriti naturali o antropici degli alvei e delle cave naturali canalizzati all’interno del tessuto urbanizzato, agendo sui cosiddetti alvei tombati. “Saremo sempre in prima linea – spiegano il presidente di Sma Tommaso Sodano e gli altri due membri del cda ...

"Saremo sempre in prima linea - spiegano il presidente di Sma Tommaso Sodano e gli altri due membri del cda Fiorella Zabatta e Antonio Capasso - per dare il nostro contribuito nelle emergenze. Quello ...