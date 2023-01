Carpegna Prosciutto Pesaro | Gudmundsson resta fino al termine della stagione | “Sono estremamente felice di essere ancora qui”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Intervistato da Elisabetta Ferri su “Il Resto del Carlino –”, Jon Axelha commentato la sceltadi confermarloal: “diparte di questa squadra per il restoe super entusiasta di finire quello che abbiamo iniziato. Cerco solo di dare tutto quello che ho quandoin campo ed aiutare la squadra in ogni modo possibile per ottenere la vittoria. Qualsiasi piccola cosa possa aiutare la Vuelle a vincere, io provo a farla”. Dopo un momento di difficoltà alla Fortitudo Bologna lo ...

Jasmin Repesa, attuale head coach dellaPesaro, ha lanciato una polemica contro l'Amministrazione comunale sulle pagine de Il Resto del Carlino. "Vorrei dire che i ragazzi mi segnalano una difficoltà tecnica che dev'...40,1a RG]PESARO . Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri [art. 27,4a RG rec.,art. 24,4 RG]PESARO . Ammenda di Euro ...

Jon Axel Gudmundsson e Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ... Victoria Libertas

Carpegna Prosciutto Pesaro keeps Jon Axel Gudmundsson until the end of the season Sportando

LBA - Jon Axel Gudmundsson a Pesaro, felice di rimanere Pianetabasket.com

Final Eight Coppa Italia 2023: promo speciale per #PesaroVarese in ... Victoria Libertas

Serie A, Carpegna Prosciutto Pesaro - Tezenis Verona: dove vedere la partita in tv e in streaming Today.it

Le tre gare con maggior affluenza sono state il derby lombardo tra EA7 Emporio Armani Milano e Openjobmetis Varese con 9.979 spettatori, seguito da EA7 Emporio Armani Milano-Bertram Yachts Tortona con ...Quasi mezzo milione di persone nei palasport, media spettatori nella tv in chiaro in crescita del 10% e 53 milioni di visualizzazioni sulle piattaforme social di LBA ...