Cari politici | attenti agli elettori ignoranti | è un attimo farvi passare dalle stelle alle stalle

(Di giovedì 26 gennaio 2023) di Lorenzo Vecchia Non ho mai avuto dubbi. Nel nostro Paese (come probabilmente in tutti i Paesi del mondo occidentale, Stati Uniti in testa) la democrazia di stampo liberal-capitalista si è posta fin dal principio un obiettivo primario: tenere le masse nell’ignoranza. O meglio: coltivare alla grande l’ignoranza delle masse. Prendendo due piccioni con una fava: uno, sfruttare l’ignoranza a favore del proprio potere e dei propri comodi (quelli delle élite privilegiate, che dirigono le nostre istituzioni e assumono le decisioni più importanti). Due: sfruttare l’ignoranza sotto il profilo commerciale, oltre che politico e sociale, vendendo al popolo tutti quegli “strumenti” che servono appunto a mantenerlo ignorante. Un doppio binario, benché poi in realtà le due “tratte” si sovrappongano e diventino la stessa cosa. Potere e commercio coincidono. Status sociale e affari economici vanno di ...

