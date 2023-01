Cardone | «Milan | una grande sa uscire dalle crisi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Giuseppe, ex difensore delanni ’90, ha commentato l’attuale situazione della squadra di Pioli Al canale Twitch del, Giuseppe, difensore rossonero degli anni ’90, ha provato ad analizzare l’attualedella squadra dopo la sconfitta in Supercoppa e il 4-0 patito con la Lazio. LE PAROLE – «L’esperienza mi ha insegnato che questi momenti non sono mai figli d una cosa sola. Si sommano una serie di fattori. Non neghiamolo: ilnon sta attraversando un bel periodo e le cause sono tante. Innanzitutto c’è l’aspetto mentale. L’anno scorso ha fatto la differenza in positivo, adesso è il contrario. Poi conta molto il fatto che un po’ di giocatori contemporaneamente non stiano attraversando un periodo di forma. Le squadre avversarie ti hanno iniziato a ...