Carcere Sant’Angelo dei Lombardi | in scena lo spettacolo teatrale “Alterazioni”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutidei(AV) – Alla Casa di Reclusionedeiin provincia di Avellino, si è tenuto loovvero il mondo sottosopra”; promosso dalla compagnia “La Flotta”, con il suo autore e regista Gaetano Battista. Loha trattato alcuni temi, come pregiudizio, discriminazione ed egoismo. “Il mondo sottosopra è un rifacimento chiaro al mondo in cui viviamo, fatto di maschere, di finzione e di puro egoismo. Proprio da questi elementi si rigenera il male più grande della nostra epoca ovvero l’indifferenza.” Così Gaetano Battista, dell’associazione Polluce. Oltre la direttrice delMariana Adanti era presente anche la direttrice della Casa Circondariale di Arienzo ...

...di Piove di Sacco e San Giorgio delle Pertiche. In ... 3 misure di custodia cautelare in; nr. 8 misure di ......di Macerata Ma il problema attuale di Macerata non è il...della famiglia Cassese da Macerata è stata trasferita a...

Il teatro in carcere, a Sant'Angelo dei Lombardi in scena "Alterazioni" Ottopagine

Teatro in carcere a Sant'Angelo dei Lombardi con l'associazione ... Nuova Irpinia

Sorrisi ed emozioni al Carcere di Sant’Angelo dei Lombardi. Il ... Orticalab

CITTA' SANT'ANGELO: PICCHIA E MINACCIA LA CONVIVENTE ... Abruzzoweb.it