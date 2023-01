(Di giovedì 26 gennaio 2023) Sono stati riammessi indi Poliziatra quelli sospesi per le violenze del 6 aprile 2020 avvenute per sedare delle proteste dei detenuti neldi...

Portati nelveneziano diMaria Maggiore, i bimbi vennero trasferiti prima al campo di transito di Fossoli, e quindi deportati nel campo di sterminio di Auschwitz, dove vennero ...Una pagina buia del nostro Paese che la classe politica ha tentato in tutti i modi di insabbiare e poi di dimenticare I video della mattanza all'interno delMaria Capua Vetere nell'...

Dà fuoco al letto del carcere, interviene la squadra antisommossa: 14 detenuti evacuati ilgazzettino.it

Incendio in carcere, detenuto brucia il materasso: blocco evacuato TrevisoToday

TREVISO : DOPO L'INCENDIO E LE AGGRESSIONI IN CARCERE ... Roberto Mattiussi - CafèTV24

"Pestaggio di Stato": le violenze e i silenzi su Santa Maria Capua ... Altreconomia

Carcere di Santa Maria Capua Vetere, reintegrati in servizio otto agenti penitenziaria accusati dei pestaggi ilmattino.it

Sono stati riammessi in servizio otto agenti di Polizia Penitenziaria tra quelli sospesi per le violenze del 6 aprile 2020 avvenute per sedare delle proteste dei detenuti nel carcere di Santa Maria Ca ...Giovanni Domenico Scimonelli , 55 anni, mafioso di Partanna, ritenuto dagli inquirenti vicino al superboss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro arrestato, è ...