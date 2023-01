(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Scorribande e spedizioni punitive tra un reparto e l’altro; continue aggressioni al personale; circolazione di sostanze stupefacenti e possesso di armi bianche rudimentali”., il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria,la” nella quale si troverebbe ildi. Il consigliere nazionale, Emilio Fattorello, e il segretario generale del sindacato, Leo Beneduci, chiedono immediati interventi al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al capo del Dap, Giovanni Russo, alla luce dei continui eventi critici che si verificano all’interno dalla casa circondariale tali da far prendere in considerazione l’eventuale impiego del Gom, il reparto d’èlite della Polizia penitenziaria. Criticità che, secondo il ...

... per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ina carico di 56 persone accusate, ... Catanzaro e Reggio, anche in varie località del territorio nazionale come Palermo,, ...Le misure cautelari sono complessivamente 56 (40 ine 16 agli arresti domiciliari). ... Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo,, Benevento, Parma, Milano, Cuneo, L'Aquila, Spoleto e ...

Carcere Avellino, l'Osapp denuncia: "Situazione ingestibile" anteprima24.it

Carcere Sant'Angelo dei Lombardi, in scena lo spettacolo teatrale "Alterazioni" AvellinoToday

Carcere di Avellino: 37 detenuti diventano soccorritori - gNews ... gnewsonline.it

Carcere Avellino, detenuti aggrediscono agenti con pugni e testate AvellinoToday

La tipografia del carcere di S.Angelo a disposizione degli avvocati di Avellino Ottopagine

L'operazione trae origine dalle attività di indagine tese a disarticolare le consorterie ndranghetiste sul territorio della provincia di Vibo Valentia, poi ...La Polizia di Stato ha eseguito un'operazione, coordinata dalla Dda di Catanzaro, per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 56 persone accusate, a vario titolo, tra ...