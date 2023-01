Capitale della Cultura | il producer televisivo bergamasco | “Vi racconto i retroscena di un lavoro mastodontico”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Bergamo. Doveva essere uno spettacolo fatto dai bergamaschi per i bergamaschi. E così è stato, anche per quanto riguarda la messa in scena dal punto di vistaproduzione televisiva. A spiegare l’enorme mole diche c’è dietro una giornata come quella per l’inaugurazione di Bergamo Bresciaci pensa Daniele Pagnoni,di 43 anni, ovviamente. Tra le altre cose, spiega che sono state messe in campo cinque imprese del territorio (Ptb srl, Airone Service, Nembrini Srl, Soundservice e Suonovivo) e persino due gru alte 21 metri collegate da un filo sul quale fare scorrere la cosidetta ‘cable cam’. Quella che ha regalato alcune delle immagini più suggestive dall’alto. Pagnoni, in un post su ...