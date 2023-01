Camera e bagno in due nazioni differenti | Dove si trova l’hotel diviso a metà

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Questo caratteristico hotel dell’Europa Centrale ha una caratteristica unica e rara. Le camere sino in una nazione, mentre ilè in un’altra Chissà cosa direbbe l’iconico Bruno Barbieri, conduttore del programma “Quattro Hotel” delArbez,tra duediverse. Sicuramente questa caratteristica è unica e rara ed è un plus per questo albergo, che anche solo per questo è famoso in tutto il mondo. Hotel Arbez,in duediverse (curiosauro.it)Oggi come oggi, tutte le strutture ricettive cercano qualcosa per farsi notare, per distinguersi dalla massa. Servizi unici e particolari, escursioni specifiche e indimenticabili o camere speciali sono tra le opzioni più gettonate.Arbez, però, non ha bisogno di niente ...