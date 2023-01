Cambia lo svincolo dell’autostrada A9 | Origgio a Saronno | “Ci ha esclusi”

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 26 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Modifiche in vista allotraA9, quello che sbuca nella via Galli: ma non mancano le polemiche, conche imputa adi averla esclusa.loA9, i lavori L’amministrazione diintende, col nuovo Piano Urbano del Traffico, investire 800mila euro (parte come un contributo ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.