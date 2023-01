Call My Agent – Italia | anticipazioni | Favino e Matilda De Angelis guest star della nuova puntata

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nuovo appuntamento conMy, all’insegna di inaspettati incontri con personalità dello showbiz. L’irriverente e fittizia agenzia di management, la CMA, si avvale in questi nuovi episodi del contributo di nuove eccellenze del cinemano: scopriamo cosa accadrà. C’è chi si cala troppo nel personaggio che interpreta, non trovando più un modo per “ritornare in sé”, e chi invece, fuori del set, è forse fin troppo sé stessa. È la quotidianitàCMA, l’agenzia di management di attori raccontata inMy, e dei suoi talent. Tra terapie d’urto ed escamotage imprevedibili, gliCMA troveranno la soluzione. Per il bene dei loro assistiti, certo, ma anche per il bene ...

FOTO Damy" Italia fino al debutto dell'attesissimo The last of us su Sky. Senza dimenticare La vita bugiarda degli adulti e il ritorno di Hunters Il commissario Gamache - Misteri a Three ...Il regista Premio Oscar interpreta sé stesso nella seconda puntata della nuova serie televisiva SkyMy- Italia , remake della serie francese Dix Pur Cent che racconta il dietro le quinte ...

Su Sky Italia la serie Call my agent Artribune

Call My Agent Italia gioca in modo spassoso col mondo delle star WIRED Italia

Call My Agent - Italia, Pierfrancesco Favino canta nei panni di Che Guevara nella serie TV Sky Tg24

Call My Agent e Non Morirò di Fame: video intervista a Michele Di ... The Hot Corn Italy

Call My Agent, l'attrice Sara Drago: «Le donne agenti empatiche e con la grinta di una tigre» ilmessaggero.it

Prenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Call My Agent - Italia, Pierfrancesco Favino canta nei panni di Che Guevara nella serie TV ...