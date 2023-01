Calendario Serie A calcio | orari partite 27-30 gennaio | programma | tv | streaming DAZN e Sky Si gioca da venerdì a lunedì

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) LaA è pronta a inaugurare ildel girone di ritorno di una stagione 2022-2023 tanto intensa quanto imprevedibile a tutte le latitudini della classifica del massimo Campionato Italiano. Dieci come di consueto lein agenda, spalmate addirittura su quattro giorni, in questo weekend lungo di fine: 227, 3 sabato 28, 4 domenica 29e 130. Tutta laA TIM è solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Di seguito ildella ripresa del campionato nel mese dicon copertura televisiva/...