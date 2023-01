Calendario semifinali Coppa Italia volley femminile 2023 | tabellone | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Si è delineato il quadro della Final Four della2022-di. Le quattro vincitrici dei quarti di finale si sono qualificate agli atti conclusivi della manifestazione, inalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) nel weekend del 28-29 gennaio: le dueavranno luogo sabato 28 gennaio, mentre il giorno seguente (domenica 29 gennaio) si disputerà la finale che metterà in palio il primo trofeo del nuovo anno solare. Conegliano, detentrice del titolo, ha regolato Cuneo e ora è attesa dalla sfida contro Novara, capace di sconfiggere Chieri: andrà dunque in scena la grande classica tra le due big della pallavolo tricolore. Milano ha invece avuto la meglio su Casalmaggiore e incrocerà Bergamo, autrice ...