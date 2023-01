Calciomercato Torino | possibile scambio con la Lazio | coinvolto Sanabria!

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La finestra diè aperta e tutti i club di Serie A si stanno muovendo per rinforzare le proprie squadre. Ladi mister Maurizio Sarri viene da una vittoria schiacciante per 4-0 contro il Milan, ma le occasioni sul mercato non mancano e potrebbe arrivare qualche rinforzo. Interesse delper Basic, Sanabria può essere inserito nella trattativa BasicDopo l’infortunio di Ciro Immobile i biancocelesti sono alla ricerca di un altro attaccante per aumentare le rotazioni. Negli ultimi giorni la Cremonese si era fatta avanti per Toma Basic, centrocampista messo sul mercato. Secondo quanto riferito da La Stampa, ilpotrebbe inserire nella trattativa Antonio Sanabria. Ad oggi lasi trova al terzo posto con 37 punti, ...

Per Pogba, autore di una doppietta , prima volta tra i convocabili da quando è tornato a. In campo anche Leonardo Bonucci , che però non sarà ancora disponibile per il Monza, mentre ci saranno ...Napoli - Josip Brekalo resta in Serie A, ma non sarà l'azzurro il suo destino. Almeno ... Mercato Napoli, Brekalo verso Firenze L'attaccante delsembrava ormai vicino al ritorno ...

Brekalo, la scelta che spiazza i tifosi del Milan CalcioMercato.it

Hien dice no al Torino: vuole restare al Verona Hellas1903.it

Calciomercato Torino, dall’Inghilterra: Fulham su Lukic Toro.it

Calciomercato Torino, dall’Inghilterra: “Fulham interessato a Lukic” Toro News

Nonostante l’11° posto in questa edizione della Serie A con ben 26 punti conquistati in 19 partite disputate, in questo calciomercato invernale, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ...La società viola vuole mantenere il vantaggio accumulato e respingere gli inserimenti delle altre squadra. La Fiorentina ha mantenuto un forte filo diretto con gli agenti dell’ex Torino e spera di ...