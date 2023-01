Calciomercato | Scalvini | “Penso solo all’Atalanta e non mi lascio distrarre dai rumors”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il gioiellino dell’Atalanta, Giorgio, ha rilasciato un’intervista all’Eco di Bergamo allontanando le voci di mercato: “Molte persone mi fanno domande sul, ma iosolamente. Tante cose addirittura le vengo a sapere dai giornali. Inon sono un problema e il merito è dell’educazione ricevuta dai miei genitori e della formazione nelle giovanili di un’ottima squadra come l’Atalanta“. Il difensore classe 2003 ha poi aggiunto: “Sarò sempre grato a questa squadra per gli insegnamenti che mi sono stati trasmessi, dal primo mister fino a Gasperini“. SportFace.

Il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini ha parlato della sua valutazione ai taccuini de L'Eco di Bergamo: "La mia valutazione di 40 milioni Molte volte vengo a sapere certe ...