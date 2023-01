Calciomercato Sampdoria | Dragovic a un passo | i dettagli sull’affare

Leggi su calcionews24

Aleksandarè sempre più vicino a diventare un giocatore della. Il difensore classe '91 ha ottenuto il via libera da parte della Stella Rossa e lasciato con un giorno di anticipo il ritiro turco della sua ormai ex squadra. Già in volo verso Belgrado, dove vive anche la sua compagna, nei prossimi giorni si metterà poi in viaggio direzione Genova. Possibile arrivo domenica sera e visite mediche l'indomani, poi la firma sul contratto e il primo allenamento agli ordini di Dejan Stankovic.