Calciomercato Napoli | occasione a zero in Serie A | le ultime

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) In fuga per la vittoria. Quella finale, quella del campionato italiano diA. Sono giorni frenetici sotto al Vesuvio: la compagine di Luciano Spalletti continua a vincere con facilità in massima, mentre la dirigenza pianifica (già) con attenzione ildelper la prossima stagione e, se ci sarà, per questo mese di trattative invernali. Dai nostri confini nazionali potrebbe arrivare, solo in estate, un colpo a costoBecao per rafforzare la linea difensiva SSC– Photo credits Profilo ufficiale Twitter SSC@sscFortemente attenzionato il reparto difensivo. Soprattutto nel ...