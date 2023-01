Calciomercato Napoli | idea doppio colpo dall’Empoli

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Alfredo Pedullà riporta le ultime suldel, in particolare su un presunto. Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

E invece ilha preso il volo staccando, o meglio seminando, i campioni d'Italia a meno 12 punti e i vice - campioni d'Italia a meno 13. Un comune fallimento per rossoneri e nerazzurri, i ...- Si chiude dopo sei mesi la poco felice avventura di Pierluigi Gollini alla Fiorentina. L'ex Hellas Verona torna all'Atalanta ma solo per essere nuovamente girato in prestito, ...

Alvino: "Rumors Zaniolo-Napoli Vi do una notizia certa, gli azzurri hanno dato un segnale" CalcioNapoli24

Pedullà: 'Il Napoli programma un doppio colpo dall'Empoli' AreaNapoli.it

Calciomercato Napoli, spunta un nuovo esterno per gennaio: Giuntoli lo vuole subito Spazio Napoli

Calciomercato Napoli: nuova clausola per Kim Fantacalcio ®

Calciomercato Napoli, uno sforzo per il rinnovo di Osimhen Today.it

Se la Lazio è tornata a correre fino a raggiungere il terzo posto, molto lo si deve alla ritrovata solidità. Per Sarri non bisogna mai considerare i reparti separati, ecco ...Dopo i rumors su Monza e Fiorentina, ecco altri due club interessati. Lo svela Gianluca Di Marzio: “Anche il Napoli sembra volere l’ex ala del Torino. Il club azzurro ha avviato i contatti con il ...