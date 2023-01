Calciomercato | McKennie al Leeds per 20 milioni | la notizia interessa anche al Napoli! Il motivo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il Napoli prosegue la propria marcia trionfale in campionato, con la Serie A fin qui dominata alla luce dei 50 punti conquistati alla fine del girone d’andata. Nonostante un cammino incredibile e i 12 punti di vantaggio sul Milan secondo, la società è attenta alle dinamiche di. Non è un mistero che uno dei calciatori nel mirino del d.s. Cristiano Giuntoli sia il centrocampista dell’Angers, Azzedine Ounahi. Sul marocchino c’è la forte concorrenza dei club di Premier League, in particolare il. Ma proprio su questo affare arriva un aggiornamento dall’Inghilterra. Secondo lo Yorkshire Evening Post, ilavrebbe avanzato un’offerta da 20per Westondella Juventus. I due club sono in trattativa, visto che la richiesta dei bianconeri è di 30 ...

...invernale, non avrebbe intenzione di fare molte operazioni, né in entrata né in uscita. Intanto però nelle ultime ore il Leeds United si sarebbe fatto avanti per avere Weston. ...L'eventuale arrivo di Westonal Leeds dalla Juventus , secondo lo Yorkshire Evening Post , può chiudere di fatto al possibile arrivo di Azzedine Ounahi nel club di Premier . Nel caso in cui il trasferimento del ...

McKennie, nuova sirena dalla Premier League: primi contatti Calciomercato.com

TMW - La trattativa McKennie-Leeds procede. Difficilmente la Juventus farà un colpo in entrata Tutto Juve

McKennie dice sì al Leeds: si riapre il mercato della Juventus Zaniolo al Milan, solo con rescissione obbligatoria Eurosport IT

Calciomercato Juve: se parte McKennie, chi può arrivare a Torino Juventus News 24

McKennie dice sì: l'americano verso il Leeds Fantacalcio ®

Stando alle ultime notizie un calciatore della Juventus sarebbe pronto a trasferirsi in Inghilterra: ecco dove andrà a giocare.La Juventus, in questa finestra di Calciomercato invernale, non avrebbe intenzione di fare molte operazioni, né in entrata né in uscita. Intanto però nelle ultime ore il Leeds United si sarebbe fatto ...