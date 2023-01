Calciomercato Juve | i dubbi di McKennie sul Leeds

(Di giovedì 26 gennaio 2023)vicino al, ma l’americano aspetta ancora la chiamata di un club di maggior blasone Come scrive il Corriere dello Sport, Westonpotrebbe presto dare il suo sì definitivo al, dove troverebbe una solida base italo-americana e un tecnico a stelle e strisce come Marsch. Ma perché il centrocampista non ha ancora lasciato la? L’americano aspetta la chiamata di qualche club di maggior blasone. Ma se non dovesse arrivare a breve, il futuro potrebbe portarlo in Premier League. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lasostiene che quella nota del 14 aprile 2021 avrebbe dovuto essere considerata parte della documentazione relativa alle indagini e messa a disposizione delle parti . Di conseguenza, l'iter ...La Juventus non rinnoverà il contratto di Juan Cuadrado in scadenza a giugno. Per la sostituzione del colombiano piace molto Emil Holm, terzino dello Spezia e della nazionale svedese.

Juve, si allontana Fresneda: la Premier sullo sfondo Calciomercato.com

Pogba, futuro incerto Tutto Juve

Juve, la manovra stipendi fa tremare anche i giocatori. Testimonianze choc, ecco perché rischiano Calciomercato.com

Calciomercato Juve, senza Champions salta un colpo di mercato ilBianconero

“Ha una pessima squadra”, stoccata alla Juve e colpo a rischio CalcioMercato.it

Se in entrata non sono previsti colpi, in uscita, invece, il calciomercato invernale dei bianconeri sta per entrare nel vivo con una cessione illustre. Il centrocampista americano, Wenston Mckennie, ...Il calciomercato di Serie A potrebbe accendersi da un momento all'altro. Un club italiano è pronto a sacrificare un talento per acquistare ...