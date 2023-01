Calciomercato | Gervinho proposto a due squadre di A!

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La corrente sessione invernale dinon sta regalando particolari colpi alledi Serie A, che probabilmente staranno pensando a delle mosse per il futuro. Alcuni“piccole” stanno cercando rinforzi, per affrontare al meglio il girone di ritorno del Campionato. Pedullà rivela:a Salernitana e Cremonese!Intervenuto alla ormai consueta rubrica Sporitaliamercato, negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha rivelato una notizia di mercato:, calciatore ivoriano in forza al Aris Salonicco, sarebbe statoa Salernitana e Cremonese. L’attaccante tornerebbe a giocare nel campionato italiano, dopo aver vestito le maglie di Roma e Parma. ...

Nel Trabzonspor campione in carica, dove in passato ha provato a reiterare qualche strappo il buon, suscitano pochi rimpianti i vari Denswill, Bruno Peres e Stryger - Larsen. Ne lascia ...Commenta per primo, ex attaccante di Roma e Parma , ha salutato sui social il Trabzonspor, dopo il passaggio all'Aris Salonicco: 'Grazie di tutto. Per sempre nel mio cuore'. Di seguito il post:

Calciomercato Genoa: Gervinho vuole un ruolo da protagonista Calcioline

Gervinho può tornare in serie A Sportal

ESCLUSIVA TMW - Gervinho può tornare in Italia. L'intermediario: "Può fare la differenza" TUTTO mercato WEB

Calcio mercato Cremonese, gli uomini che vuole Ballardini IL GIORNO

Calciomercato Cremonese, interesse per un ex attaccante della Roma Calcio Style

Il Genoa vorrebbe portare avanti il proprio mercato sfruttando anche il legame con altri club internazionali che sono sempre ...La dirigenza del Genoa sta continuando a fare valutazioni sul mercato per consegnare a Gilardino la rosa migliore per poter puntare alla serie A. La compagine rossoblù al momento occupa la terza posiz ...