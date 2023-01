Calcio | Lecce Baroni ' Salernitana tappa importante | parte nuovo torneo'

(Di giovedì 26 gennaio 2023) "A Verona commesso delle leggerezze che di solito non commettiamo", dice il tecnico dei giallorossi- Dopo la sconfitta di Verona, un'altra avversaria alla disperata ricerca di punti per il ...

... dice il tecnico dei giallorossi- Dopo la sconfitta di Verona, un'altra avversaria alla disperata ricerca di punti per il, domani sera impegnato nell'anticipo casalingo contro la ...Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici suldi oggi ricordando che ogni ...- Salernitana 1 (ore 21) Gara valida per la ventesima giornata di Serie A. I salentini, dopo aver ...

Salernitana, Nicola: 'A Lecce cercheremo il riscatto' Agenzia ANSA

Lecce, si pesca ancora in Baviera: obiettivo Kabadayi, 19enne attaccante del Bayern TUTTO mercato WEB

Lecce, Baroni: "Mercato in uscita Devo fare un annuncio" Fantacalcio ®

Lecce, Maleh: “Sento responsabilità. Baroni mi ha chiesto…” ItaSportPress

Il tecnico Marco Baroni ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce – Salernitana, 1ª giornata di ritorno della Serie A TIM, in programma venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 20:45. Questa la lis ...Il patron granata non nasconde l’amarezza per l’attualità in vista della partita di domani contro il Lecce Danilo Iervolino parla senza nascondere i suoi pensieri alla vigilia di Lecce-Salernitana, sc ...