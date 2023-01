Calcio | Juventus | allenamento congiunto con la Next Gen per Cuadrado | Pogba e Vlahovic

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Torino, 26 gen. - (Adnkronos) - Lacontinua a preparare il match contro il Monza in programma domenica 29 gennaio alle ore 15 all'Allianz Stadium. Doppia seduta oggi per i bianconeri alla Continassa. Al mattino al lavoro davanti ai tifosi con la seduta così suddivisa: torelli, fase tattica difensiva a cavallo della metà campo e infine partitella. Nel pomeriggio gruppo diviso in due. Chi ha lavorato al mattino si è dedicato a una sessione di forza in palestra, mentre Juan, Mattia De Sciglio, Paule Dušan Vlahovi? hanno partecipato a uncon laGen.

Semaforo verde: Vlahovic e Pogba sono pronti per guadagnare la prima convocazione del 2023, come De Sciglio e Cuadrado. Hanno tutti sostenuto un test di 50 minuti a ranghi misti con la Next Gen, di ......dati del reportper vedere quanto negli anni siano cresciute come peso nei bilanci delle societa''. Quanto al procedimento e i relativi punti di penalizzazione che hanno coinvolto la, ...

Manovra stipendi, Dybala inguaia la Juve: "Comunicato del club diverso dagli accordi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Juventus, Intrieri: “Il processo non regge. Sentenza preoccupante” Tuttosport

La Juve ritrova i gol di Vlahovic e Pogba nella partitella con la Next Gen La Gazzetta dello Sport

Pogba critica Cuadrado negli spogliatoi della Juve: il video social è virale Corriere dello Sport

Juventus, il patto dei giocatori a cena. Con Pogba al posto d'onore Tuttosport

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo e presidente del Palermo: "Un voto al lavoro di Giuntoli Il massimo che si possa dare, ha sv ...Il tecnico ex Napoli e Juventus ha messo evidentemente la sua mano sul gioco di una squadra che anche senza Immobile ha saputo esprimere un calcio divertente ed efficace come nel big match contro il ...