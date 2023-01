Calcio | Inter | Maicon entra nella Hall of Fame nerazzurra

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Milano, 26 gen. - (Adnkronos) - Douglasof. L'ex terzino nerazzurro, classe 1981, è il secondo nuovo ingressoof2022, dopo Ivano Bordon. Si tratta del quinto difensore a ricevere il prestigioso riconoscimento, dopo Javier Zanetti, Giacinto Facchetti, Giuseppe Bergomi e Marco Materazzi e il terzo brasiliano, dopo Ronaldo e Julio Cesar. Continua dunque l'avvicinamento alle celebrazioni per la quinta edizione per laof: dopo la categoria portieri (con l'ingresso di Bordon) e difensori, nelle prossime settimane verranno svelati i nuovi vincitori delle categorie centrocampisti e attaccanti, scelti dai tifosiisti di tutto il ...

...00 Stella Azzurra - Rieti 75 - 65 BASKET - EUROCUP 19:30 Bourg - Venezia 86 - 79 20:15 Joventut - Bursaspor 83 - 82- SUPERCOPPA ITALIANA 20:00 Milan -0 - 3- PREMIER LEAGUE 21:...L'vola in America. Per disputare qualche amichevole la prossima estate, ma anche per aprirsi a un mercato che nei prossimi anni sarà sempre più importante anche per il. Perché il Mondiale ...

Inter-Fiorentina (Supercoppa Primavera): dove vederla in tv e probabili formazioni 90min IT

SUPERCOPPA PRIMAVERA: TRIONFO FIORENTINA, INTER BATTUTA 2-1 - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter ko nell'"altra" Supercoppa: la Fiorentina fa piangere i baby di Chivu La Gazzetta dello Sport

Inter, il messaggio della Curva alla squadra: 'Vogliamo solo una cosa...' Calciomercato.com

Calcio: Inter, Brozovic lavora a parte e prova il recupero per il derby Affaritaliani.it

Milano, 26 gen. – (Adnkronos) – Douglas Maicon entra nella Inter Hall of Fame. L’ex terzino nerazzurro, classe 1981, è il secondo nuovo ingresso nella Hall of Fame 2022, dopo Ivano Bordon. Si tratta ...Milano, 26 gen. – (Adnkronos) – C’era soltanto Marcelo Brozovic tra i calciatori dell’Inter che si sono allenati a parte nell’ultima sessione diretta da Simone Inzaghi. Il centrocampista croato ...