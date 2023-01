Calcio | Gotti ' A Bologna gara fondamentale per il cammino dello Spezia'

considera la squadra di Thiago Motta "un avversario molto diverso rispetto alla Roma, contro la quale non mi è piaciuto il fatto che non siamo riusciti a innescare la nostra pericolosità. Mi ...Senza 'due protagonisti come Arnautovic e Nzola'si aspetta "una partita molto aggressiva all'inizio. Entrambe le squadre hanno modo di proporre il gioco in modo diverso, ma di sicuro sarà una ...

Bologna-Spezia: la conferenza di Gotti Fantacalcio ®

SPEZIA, GOTTI: "L'INFERMERIA È ABBASTANZA PIENA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Spezia: Gotti conta gli assenti, Bologna ci aggredirà - Calcio Agenzia ANSA

Spezia, Gotti: “Infermeria abbastanza piena. Bologna Ecco cosa mi aspetto” ItaSportPress

LIVE TMW - Spezia, domani c'è il Bologna: tra poco la conferenza di Luca Gotti TUTTO mercato WEB

'Senza Nzola e Arnautovic mancheranno due protagonisti assoluti', dice il tecnico dei liguri LA SPEZIA (ITALPRESS) - 'Al Dall'Ara ci aspetta una gara ...(ANSA) - LA SPEZIA, 26 GEN - L'allenatore dello Spezia Luca Gotti fa la conta degli assenti in vista della partita di Bologna di domani pomeriggio. Lo Spezia si presenta al Dall'Ara senza Nzola, che ...