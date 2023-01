Cacciari | «Ho il difetto dell’impazienza | ma dico la verità su tutto | Dalla Meloni al Pd»

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Spazia dall’azione del governo alle proteste «imbratta monumenti» dei giovani ecologisti, dai problemi della Chiesa post-Ratzinger alla gestione della pandemia. Parla il filosofo più politico d’Italia. È il Signornò della politica italiana. Mai che qualcosa gli vada bene, che gli si senta promuovere qualcuno. Nei talk sbuffa, manifesta insofferenza, tutti lo temono. In questa intervista con Panorama, Massimoparla dei 100 giorni del governo, dello sprofondo del Pd, della Chiesa post-Ratzinger e dei giovani di Ultima generazione, bocciati anche loro come le sardine. Professor, è una mia impressione o è più critico con il Pd che con Giorgia? È una sua impressione. Sul Pd ho critiche radicali, con launa distanza culturale complessiva, il che non significa che non ...