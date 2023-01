Bullismo | Hamilton rivela | “A scuola ero una vittima”

Leggi su zon

(Di giovedì 26 gennaio 2023)dida bambino, oggi campione della Formula 1. Lewishato ai microfoni del podcast “On Purpose“: “Asono stato vittimo diperché ero nero“. “Per me laè stata la parte più traumatizzante e più difficile della mia vita. Sono statodigià all’età di 6 anni. Ero solo uno dei tre bambini di colore e i ragazzi più grandi, più forti e prepotenti mi prendevano in giro per la maggior parte del tempo. Mi davano continui colpi, mi tiravano cose addosso, come le banane, e mi chiamavano ‘negro’ o ‘meticcio’“. Il pilota cresciuto a Stevenge (sud-est dell’Inghilterra) ha poi spiegato: “Ho tenuto tante cose per me, avevo paura di dirlo ai miei“.ha ...