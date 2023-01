Bronzi di San Casciano | Sangiuliano | Presto una mostra al Quirinale

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Intervenendo in un convegno internazionale a Siena, il ministro della Cultura Gennaroha anticipato le intenzioni del governo circa le statue romane rinvenute a Sandei Bagni: "Organizzeremo unaal, poi i reperti verranno collocati in palazzo cinquecentesco di Sanche diverrà museo nazionale"

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha confermato che i bronzi di San Casciano dei Bagni saranno presto esposti a Roma al Quirinale, mentre proseguono le procedure per l'allestimento del museo.

come fu per i Bronzi di Riace". Poi ha sottolineato che tutti i reperti verranno conservati nel museo di San Casciano e ha annunciato che il ministero ha comprato il palazzo dedicato al racconto del ritrovamento. Le comunicazioni del ministro Sangiuliano all'apertura del convegno 'Dentro al sacro' al via oggi all'Università per stranieri di Siena: prima mostra al Quirinale poi verrà fondato il museo nazionale.